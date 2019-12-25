Пассажир в Пулково пытался провезти через границу детали для поездов "Ласточка"

Инцидент случился в феврале этого года.

Московский районный суд Петербурга конфисковал у россиянина электронные платы для поездов "Ласточка", которые он привез из Германии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Алексей Любушкин прибыл в Пулково 1 февраля 2020-го года из Дюссельдорфа. Мужчина проследовал через "зеленый" коридор, тем самым заявив таможне о том, что у него нет товаров в багаже и ручной клади, которые подлежат обязательному письменному декларированию.

На таможенном контроле выяснилось, что мужчина провозил с собой 13 металлических пластин. Как объяснил гражданин, он привез их в Петербург из Германии для блока управления поездов "Ласточка", которые находятся в неисправном состоянии.

Нарушитель признал свою вину, в содеянном раскаялся. По его словам, он неверно истолковал закон и поддержал заявленное ходатайство о конфискации товара.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд не дал норвежцу увезти на научные эксперименты волосы российских студенток.

Фото: Piter.TV