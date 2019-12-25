Суд не дал норвежцу увезти на научные эксперименты волосы российских студенток

Конверты с образцами волос попали под административное дело.

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности норвежца Томассена Юнгвара за незадекларированный товар. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Как выяснилось, что в августе 2018 года Юнгвар, собирающийся в Норвегию, проследовал на отправление через "зеленый" коридор в Пулково. Таким образом мужчина заявил Пулковской таможне, что в его багаже и ручной клади нет товаров, которые необходимо декларировать. Однако в чемодане норвежца обнаружили 76 бумажных конвертов с образцами человеческих волос, но экспертиза не нашла рыночной стоимости для неожиданной находки и не смогла назвать конверты с волосами товаром для личного пользования.

Сам норвежец при помощи переводчика рассказал, что волосы приехали с ним из Архангельска и принадлежали студенткам медицинского факультета. Образцы собрали в рамках российского мегапроекта, управляемого архангельским госуниверситетом. Юнгвар оказался ведущим ученым этого проекта и собирался увезти волосы в Шотландии для анализов.

Суд постановил конфисковать конверты.

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