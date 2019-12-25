Среди пациентов младше 35 лет вкус и обоняние пропадали у 60%.

Назван самый частый симптом COVID-19. О нём рассказали в Управлении национальной статистики Великобритании.

По данным специалистов, самые частые проявления новой коронавирусной инфекции у всех возрастных групп— потеря обоняния и вкуса. До этого главным симптомом считался кашель.

Среди заразившихся старше 35 лет потерей обоняния и вкуса страдали от 20 до 40%, 15-25% жаловались на повышенную температуру. При этом кашель фиксировался только у 13-18%.

Среди пациентов младше 35 лет вкус и обоняние пропадали у 60%.

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