Ученые склоняются, что им стал панголин, а не змея.

Назван промежуточный хозяин коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщило Американское химическое общество в Journal of Proteome Research. Исследователи ччитают, что панголины являются промежуточными хозяевами инфекции между летучими мышами и человеком. Ученые отвергают точку зрения, то змеи могли быть промежуточными хозяевами вируса. У змеи нет схожести S-белка (при помощи которого инфекция проникает в клетку человека) с ВИЧ.

Исследователи тщательно проанализировали геном SARS-CoV-2 с использованием современных методов биоинформатики. Геном вируса найден в легких больных панголинов. Человеческий геном с инфекцией больше напоминает вирус панголинов, а не летучих мышей. Ранее в марте ученые из Nature обнаружили у панголинов родственный SARS-CoV-2 вирус. Животные были привезены в Китай из Малайзии. Тогда не удалось определить, что зараженные животные являются промежуточными хозяевами.

Назван опасный для человека хозяин SARS-CoV-2.

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