Панголинов назвали промежуточными хозяинами коронавируса.

Назван опасный для человека хозяин SARS-CoV-2. Об этом сообщили авторы исследования в издании Nature. Родственный коронавирусу SARS-CoV-2 вирус нашли у панголинов (ящеров), завезенных из Малайзии. Животных привезли в Китай в период с 2017 по 2019 года. У 6 из 31 ящеров нашли вирус, который на 85-92% воспроизводит SARS-CoV-2. Совпадение нашли в структуре образцов генома, которая отвечает за кодирование S-белка. Именно этот сегмент позволяет паразиту проникать внутрь клетки хозяина

Ученые не могут дать однозначный вывод о роли панголинов в распространении инфекции среди людей. Предположительно, панголины являются промежуточным хозяином коронавируса. Ученые призывают ограничить продажу мяса животного, а также панциря на китайских рынках.

Раскрыт новый путь передачи коронавируса.

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