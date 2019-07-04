Испанские ученые: молочные продукты снижают риск развития рака и диабета

Но это должны быть молочные продукты с низкой жирностью, в том числе йогурты.

Умеренно потребление молока и его производных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней. Об этом сообщил Medical Xpress со ссылкой на исследование испанских ученых.

Ученые провели мета-анализ 14 работ по профилактическим свойствам молока. Работы основаны на данных, которые получились по итогам рандомизированных контролируемых испытаний, а также других обзорных и мета-исследований.

Ученые пришли к выводу, что молочная продукция с низкой жирностью, в том числе йогурты, помогают снизить риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

Также молочка снижается риск развития рака мочевого пузыря, колоректального рака, риск перелома позвонков. А вот от переломов бедра и от остеопоротических переломов молочная продукция защитить не сможет.

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