Назван последний день подачи заявлений по выплатам на детей

Данные меры поддержки были введены в период ограничительных мер из-за коронавируса.

Назван последний день подачи заявлений на выплату пособия для семей с детьми до 16 лет. На сайте "Госуслуги" можно подать заявление до 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Данные меры поддержки были введены в период ограничительных мер из-за коронавируса. Семьи могут получить 5 тысяч рублей за за апрель, май и июль на детей до 3 лет. Также возможна единовременная выплата на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

После 30 сентября заявления больше приниматься не будут.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, почему не все родители получили выплаты на детей.

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