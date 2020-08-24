Назван победитель фестиваля короткометражек "Короче" в Калининграде

Главный приз получила работа Татьяны Лялиной "Хочу домой".

В Калининграде подвели итоги фестиваля короткометражного кино "Короче". Победителем стал фильм Татьяны Лялиной "Хочу домой". Об этом пишет ТАСС.

Картина, получившая главный приз, рассказывает о человеке, который так сильно хотел домой, что восстал из могилы и просто пошел. Однако оказалось, что дома его место уже занято.

Работы конкурсной и внеконкурсной программы показывали в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" с 17 по 23 августа. Награду за лучшую режиссуру получил Алексей Талызин за фантастический триллер "Кое-что за кадром". Приз за лучший сценарий достался Павлу Сидорову за фильм "Саша ищет таланты". Приза зрительских симпатий удостоилась короткометражка Эдины Умеровой "Годовщина", специальный приз получила картина "Кощей" Романа Михайлова.

Ранее стали известны лидеры кинопроката за минувшие выходные.

Видео: kinopoisk.ru