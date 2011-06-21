Назван лучший сейв 21-го тура АПЛ

Отмечен Роберт Санчес из "Брайтона".

Назван лучший сейв тура Английской премьер-лиги в рамках 21-го тура. В этот раз отмечены действия вратаря команды "Брайтон" Роберта Санчеса. Голкипер смог спасти свой клуб после того, как игрок команды соперника нанес удар в ближний угол из пределов штрафной. Это произошло в матче против "Тоттенхэма". В результата встреча завершилась с результатом 1:0.

В топе из пяти лучших сейвов тура также оказались действия Джордана Пикфорда из "Эвертона", Аарона Ремсдейла из клуба "Шеффилд Юнайтед", Бернда Лено из "Арсенала" и Эмилиано Мартинеса из команды "Астон Вилла".

Назван лучший сейв 20-го тура Английской премьер-лиги.

Видео: YouTube / PRO Английский футбол