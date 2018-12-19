Эксперты назвали лучшую одежду для офиса в жару

Девушкам стоит отдавать предпочтение светлой одежде из льна, муслина и тонкого денима.

Модные редакторы издания Independent дали советы по поводу одежды, которую лучше всего носить в офис по время жары.

Девушкам стоит отдавать предпочтение светлой одежде из льна, муслина и тонкого денима. В компаниях, где нет жесткого дресс-кода, можно пополнить свой гардероб топом-бандо (топ, оголяющий плечи) и укороченными юбкой или платьем. Для более сдержанного образа вещи можно дополнить льняной рубашкой с длинным рукавом. Если платье имеет глубокий вырез или тонкие бретели, под него стоит надеть тонкую белую футболку.

В заключение эксперты отметили, что летом офисные брюки можно заменить классическими шортами.

Ранее петербуржцам разрешили раздеваться догола в жару.

Видео: YouTube/ LookMazing

YouTube/ One Dapper Street