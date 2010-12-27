Петербуржцам разрешили раздеваться догола в жару

Закон не запрещает дефилировать без одежды по улицам.

Петербуржцам разрешили раздеваться догола в жаркое время года. В ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти заявили, что закон не запрещает дефилировать по улице и другим общественным местам без одежды. Об этом пишет "Фонтанка".

Согласно действующему КоАП РФ, нарушением (мелким хулиганством) является лишь нецензурная брань в общественных местах, а также оскорбительное приставание к прохожим. Кроме того, наказание предусмотрено за уничтожение или повреждение чужого имущества.

Однако начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУВД Константин Плужников напомнил горожанам о статье 135 УК РФ. Она предусматривает уголовное наказание за демонстрацию половых органов детям (не достигшим 16 лет), склонение их к прикосновению к гениталиям и другие развратные действия.

Ранее мы писали, что жара покинет Петербург уже в выходные.

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