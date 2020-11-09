Назван гормон, который склоняет женщин к мастурбации

Все дело в уровне тестостерона.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели исследование и выяснили, что на сексуальное поведение и тип отношений, в которые вступает человек, влияет уровень тестостерона в организме. Статья опубликована в The Journal of Sex Research.

Так, исследователи собрали образцы слюны у более чем 4 тыс. участников. Участвовали в исследовании 1599 мужчин и 2123 женщины. Кроме того, участников попросили заполнить опросники о своем сексуальном поведении и наличии сексуальных расстройств.

Оказалось, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона имели на протяжении последних пяти лет больше половых партнеров. Кроме того, они были склонны чаще заниматься гетеросексуальным вагинальным сексом. Более высокий уровень тестостерона наблюдался у женщин, вступавших в однополые отношения. Также такие женщины чаще мастурбировали.

Ученые считают, что исследование поможет восполнить "пробел" в роли андрогенов в женской сексуальности.

Фото: pixabay