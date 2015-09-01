Два паблика "ВКонтакте" обвинили в пропаганде однополых отношений

Один из них уже удален из соцсети.

Два паблика "ВКонтакте", посвященные тематике однополых отношений и сообщества ЛГБТ, признали распространителями запрещенной на территории РФ информации, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Проведенная проверка заключила, что группы, одна из которых уже удалена, вторая еще продолжает работать, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и отрицают семейные ценности. Тексты, формирующие неуважение к семье, изображения и видео со сценами однополой любви доступны широкому кругу лиц, в том числе – детям. Таким образом, сообщества попадают под административную статью еще и о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Суд заявления прокурора удовлетворил.

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Фото: скриншот ВКонтакте