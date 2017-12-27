Наводнение в Париже достигло своего пика

В социальных сетях появляются все новые фото и видео из затопленного Парижа.

В Париже и его окрестностях уже несколько дней не прекращаются проливные дожди, которые привели к затоплению.

Сегодня, 29 января, наводнение достигло своего пика. Уровень воды в Сене поднялся на 6 метров. Из Парижа уже эвакуированы несколько тысяч человек. Судоходство на Сене приостановлено. Наземный транспорт работает с перебоями. На Набережной Сены закрыты кафе и магазины. Закрыта Эйфелева башня и первые этажи Лувра. В некоторых музеях идет спасение экспонатов.

Власти города уже начали подсчитывать ущерб: по некоторым данным он может составить около 1,5 миллиардов евро. Синоптики предупреждают, что в среду на столицу Франции придет очередной циклон, который принесет с собой опять проливные дожди.

В социальных сетях парижане и гости публикуют фото и видео с затопленных улиц Парижа. Многие вспоминают наводнение, которое произошло в 1910 году, когда практически весь город был покрыт многометровой толщей воды.

Видео: Twitter/ Nic Boothby

Фото: Twitter/Sébastien Mur, Mayane, OrangeIDF, Eulalie Piot, Céline Malais, Météo-Contact