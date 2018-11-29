Навка высказалась о конфликте с Рудковской

Фигуристка заявила, что спор разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.

Фигуристка Татьяна Навка в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" прокомментировала слухи о конфликте с продюсером Яной Рудковской. Спортсменка заявила, что спор разгорелся из-за новогодних ледовых шоу.

По словам Навки, организованные ею и Рудковской программы должны были пройти в один день. Однако этого нельзя было допустить, так как общие друзья звезд "разрывались" бы между шоу. Навка заявила, что не может перенести свое представление из-за аренды катка. Поэтому это пришлось сделать Рудковской.

Навка подчеркнула, что между ней и Рудковской сложились "здоровые отношения". Однако в этом случае речь идет о бизнесе.

"У нас своя ледовая сказка, у них – своя", - заключила фигуристка.

Ранее мы публиковали видео неадекватного выступления Билана в Самаре.

Видео: Instagram / rudkovskayaofficial, tatiana_navka