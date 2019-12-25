Немецкие врачи решили, что Навальный транспортабелен.

Оппозиционного политика Алексая Навального оставят в омской больнице до стабилизации его состояния. Об этом рассказал главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.

Он отметил, что немецкие медики, которые прибыли в Омск на консилиум, не возражают против такого решения. В скором времени они вернутся в Германию без Навального.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной.

Ранее заявлялось, что у Навального был нарушен обмен веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови. Медики по-прежнему уверены, что политика никто не травил. Анализы не выявили следов ядов в организме пациента.