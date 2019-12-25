Навальный рассказал, кто оплатил его перелёт и лечение

Лечение в больнице обошлось в 49,9 тысяч евро.

Российский политик Алексей Навальный рассказал, кто оплатил его перелёт, лечение в немецкой клинике "Шарите" и его дальнейшую реабилитацию. Об этом он написал в своём Instagram.

По словам оппозиционера, расходы по всем пунктам составили 128,9 тысяч евро.

Самолет стоил €79 тыс. и оплатил его предприниматель Борис Зимин. Алексей Навальный, политик

Лечение в больнице обошлось в 49,9 тысяч евро. Его оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко, айтишник Роман Иванов.

Окончательная стоимость реабилитации пока неизвестна, потому что неизвестные точные сроки восстановления. Врачи, основываясь на тестах, утверждают, что пока восстановление идёт хорошо. Расходы по реабилитации на себя также возьмёт Евгений Чичваркин, отметил Навальный. Он также напомнил, что сейчас все его счета арестованы, как и единственная квартира.

Ранее токсиколог назвал дозу алкоголя в организме Навального после госпитализации.

Фото: Instagram / navalny