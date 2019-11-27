National Interest объяснил секрет успеха и долголетия Су-27

Иностранцы объяснили в чем заключается успех советского истребителя в РФ.

National Interest объяснил секрет успеха и долголетия российского истребителя Су-27. Автор материала, обозреватель Калеб Ларсон пояснил, что самолет создан еще во времена холодной войны, но до сих пор используется по назначению.

Первые образцы разрабатывались в СССР в рамках теории смешанного воздушного боя. Тактика предполагает, что большое количество недорогих и менее эффективных самолетов дополняются военными на меньшем числе более современных и дорогих боевых машин. Дополнением для Су-27 стал МиГ-29. По аэродинамической схеме данный самолет схож с первым истребителем, однако он не так работоспособен. Обозреватель NI добавил, что Су-27 создавался как аналог американским F-14 и F-15. Автор материала добавил, что Су-27 обладает исключительными маневренными характеристиками. На более продвинутых моделях самолета летают пилоты из "Русских витязей". Россия смогла увеличить срок службы истребителя за счет его модернизации. Специалисты разработали широкий выбор моделей техники, включая варианты на экспорт.

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Видео: YouTube/Nigel Woolley, Craig Finey