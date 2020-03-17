Из преимуществ выделили высокую адаптивность гиперзвуковых ракет.

Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".

Из преимуществ выделили высокую адаптивность гиперзвуковых ракет. Это позволяет снизить затраты на логистику и производство.

Также эксперты оценили дальность стрельбы и скорость, что может повысить точность ракет.

В Китае заявили, что российские ядерные ракеты могут ударить в любую точку мира. При этом они устойчивы к высоким температурам.

Ранее National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой.

Видео: YouTube / Russia Insight