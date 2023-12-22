Наталья Комарова покинула пост губернатора Югры

Чиновница переходит на новую работу.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила подписчикам в социальных сетях о том, что намерена уйти с занимаемой должности.

Дорогие земляки! Завершаю свою работу в должности губернатора ХМАО - Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу. Наталья Комарова, глава региона

Российская чиновница занимала свой пост с 2010 года. Ранее она избиралась депутатом при Государственной Думе от Ямало-Ненецкого автономного округа. Женщина находилась на месте парламентария в период с 2001 по 2007 года.

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Фото и видео: Telegram / Наталья Комарова