Наталия Орейро выступит в Петербурге с русскими музыкантами

Певица призналась, что чувствует себя "почти русской".

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро отправилась в новый гастрольный тур с командой российских музыкантов и танцоров. Об этом сообщает ТАСС.

С незабываемым туром (Unforgettable tour) артистка планирует прокатиться по 14 городам России. Первый концерт состоится 23 марта в Петербурге. Затем Орейро выступит в столичном Крокус Сити Холле. Завершатся гастроли 16 апреля в Воронеже.

Во время пресс-конференции Наталия Орейро призналась, что чувствует себя "почти русской". Эти слова можно расценивать, как некую благодарность за ту любовь, которую певица чувствует в России.

Ранее мы писали, что на STEREOLETO-2019 засветятся андеграундные музыканты из "Ионотеки".

Видео: Instagram / natalia_oreiro_world