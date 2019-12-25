Блогера Настю Тропицель не могут похоронить в Петербурге

Родители столкнулись с бюрократическими проблемами.

В середине июня на Бали погибла 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель. Блогерша Девушка попала в аварию на мотоцикле и погибла от полученных травм.

Первая часть похорон состоялась на острове Бали, где развеяли часть праха Анастасии, вторую часть родители решили захоронить в Петербурге, но столкнулись с некоторыми трудностями. Об этом в своем блоге написал отец девушки. Сначала родители долго ждали, когда в Россию доставят прах дочери. Теперь же они никак не могут организовать достойные похороны.

Идет согласование документов для кладбища. Я, честно говоря, не знаю, как у других получается по древнерусской традиции захоронить тело на третьи сутки, а по мусульманской вообще до заката. отец Анастасии Тропицель

Ранее супруги Тропицель заявляли, что последуют завещанию Насти — развеют прах на любимом ею острове Бали. Об этом желании они узнали от друзей дочери, но так как 100% подтверждения этого желания нет, часть праха всё же решили захоронить дома.

Тем более она вообще не собиралась умирать, у нее была куча планов на жизнь. отец Анастасии Тропицель

Мужчина также подчеркнул, что не собирается зарабатывать на памяти дочери и сделал доступными ее ролики для всех поклонников.

Фото: Instagram/ nastyatropi