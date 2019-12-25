Нассим Талеб рассказал об опасных последствиях коронавируса

Он отметил, что у людей пока нет однозначного понимания как работает вирус.

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса. Автор книги "Чёрный лебедь", экономист и трейдер поделился прогнозами в интервью РБК.

Он отметил, что у людей пока нет однозначного понимания как работает вирус. Поэтому, считает Талеб, эпидемия будет развиваться, пока не появится ясности. В качестве примера экономист привёл дискуссию о первых симптомах. Он рассказал, что когда коронавирус только начал распространяться, все говорили, что первые его признаки проявляются через две недели после заражения. Но позже выяснилось, что они могут появиться и позже.

Также Нассим Талеб обратил внимание, что науке пока неизвестно, какие последствия для иммунитета оставляет COVID-19. По его словам, кто-то из излечившихся людей двигается с трудом из-за повреждений лёгких, кто-то навсегда потерял обоняние.

Талеб говорил и о социальных последствиях. Так, по его мнению, после пандемии большое количество сотрудников переведут на удалённую работу — офисы станут меньше. Это будет поводом для горожан перебраться в сельскую местность. Это, считает экономист, убьёт города. Также он добавил, что теперь на жизнь людей будут влиять не только страна, в которой они живут, но и конкретный населённый пункт.

Ранее в Россельхознадзоре опровергли возможность передачи коронавируса от животного к человеку.