Мать уличила семиклассницу в половых связях с 21-летним петербуржцем

Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Петербурженка заявила в полицию на 21-летнего молодого человека, который вступал в половые связи с ее несовершеннолетней дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 28 февраля обратилась петербурженка. Она рассказала, что в период с 16 февраля 2020 года по 18 февраля 2021 года 21-летний молодой человек в своей квартире на проспекте Героев вступал в половую связь с ее 13-летней дочерью.

Подозреваемый был задержан, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный имеет несколько судимостей за кражу в период с 2016 по 2019 год.

Ранее в Ленобласти женщина заподозрила сожителя в половом сношении с 15-летней дочерью.

Фото: Piter.tv