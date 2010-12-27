Украденный с выставки в Экспофоруме котенок мейн-куна вернулся к хозяевам

Грабителей нашли по записям с камер видеонаблюдения.

Котенок мейн-куна, украденный на выставке в Экспофоруме, найден, а грабители пойманы. Об этом в социальных сетях сообщили хозяева питомца, Кирилл и Анастасия Антоненко.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, служба безопасности выставочного центра вычислила преступников. Ими оказались мужчина и женщина.

Владельцы питомника мейн-кунов "StarArk" оставили котят спящими в палатке павильона G №2. Воры воспользовались временным отсутствием хозяев и выкрали животное. Котенка положили под куртку и не торопясь вышли на улицу, на парковку. Проведя некоторое время на скамейке, грабители сели в автомобиль и покинули территорию Экспофорума. Номер, марку и цвет машины зафиксировали наружные камеры видеонаблюдения. Все данные сотрудники безопасности передали хозяевам котенка и полиции.

Выражаю огромнейшую благодарность всем тем, кто нас поддерживал и принимал участие в поисках: друзей и подписчиков, кто делал репосты (их было огромное множество). Я даже не представлял, что эта махина может расти, как снежный ком, увеличиваясь в геометрической прогрессии. Кирилл Антоненко

Напомним, что котенка мейн-куна по имени Евангелиста украли с выставки животных "Зоошоу", которая проходила 7-8 апреля в Экспофоруме.

Ранее сообщалось, что камеры находились далеко, и на видеозаписи невозможно было разглядеть похитителей. Служба безопасности Экспофорума опровергла эту информацию. Они написали автору новости в комментариях об ответственности за лживую информацию.

Фото: ДТП и ЧП / ВКонтакте