С выставки животных на Экспофоруме украли котенка мейн-куна

Злоумышленники воспользовались временным отсутствием хозяев.

С выставки животных "Зоошоу", которая проходила 7-8 апреля на Экспо Форуме, украли котёнка мейн куна. Об этом в социальных сетях сообщили хозяева питомца, Кирилл и Анастасия Антоненко.

Владельцы питомника мейн-кунов "StarArk" оставили котят спящими в палатке павильона G №2. Злоумышленники воспользовались временным отсутствием хозяев, и зашли в палатку. Видимо, больше других малышей им приглянулась четырех месячная Евангелиста. Воришки забрали котенка.С собой они также прихватили два айфона, ежей и даже баннер питомника.

Котёнок красивый, перспективный и очень любимый этой семьёй. Его не планировали продавать и эти люди, или человек просто украли животное. Кирилл и Анастасия Антоненко, владельцы питомника мейн кунов "StarArk".

После происшествия хозяева пытались разглядеть, кто мог забрать животных и ценные вещи. Однако камеры находились далеко, и на видеозаписи невозможно было разглядеть похитителей.

Хозяева через социальные сети попросили всех, кто увидит котенка, обратиться по телефону 8-985-991-90-94.

Фото: ДТП и ЧП / ВКонтакте.