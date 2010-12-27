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С выставки животных на Экспофоруме украли котенка мейн-куна
Сегодня, 13:08
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alexandra08
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С выставки животных на Экспофоруме украли котенка мейн-куна

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Злоумышленники воспользовались временным отсутствием хозяев.

С выставки животных "Зоошоу", которая проходила 7-8 апреля на Экспо Форуме, украли котёнка мейн куна. Об этом в социальных сетях сообщили хозяева питомца, Кирилл и Анастасия Антоненко.

Владельцы питомника мейн-кунов "StarArk" оставили котят спящими в палатке павильона G №2. Злоумышленники воспользовались временным отсутствием хозяев,  и зашли в палатку. Видимо, больше других малышей им приглянулась  четырех месячная Евангелиста. Воришки забрали котенка.С собой они также прихватили два айфона, ежей и даже баннер питомника.

Котёнок красивый, перспективный и очень любимый этой семьёй. Его не планировали продавать и эти люди, или человек просто украли животное.

Кирилл и Анастасия Антоненко, владельцы питомника мейн кунов  "StarArk".

После происшествия хозяева пытались разглядеть, кто мог забрать животных и ценные вещи. Однако камеры находились далеко, и на видеозаписи невозможно было разглядеть похитителей.   

Хозяева через социальные сети попросили всех, кто увидит котенка, обратиться по телефону 8-985-991-90-94.

Фото: ДТП и ЧП / ВКонтакте.

Теги: зоошоу , кража , мейн-кун , экспофорум
Категории: Новости СПб Картина дня

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