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Видео: берег Великобритании атаковали 35-ти килограммовые медузы

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Экологи пока не могут понять, откуда они приплыли.

Берег Великобритании атаковали гигантские медузы. Видео с монстрами весом 35 килограмм публикуют очевидцы в Twitter.

Огромные медузы приплыли в курортный город Торки и напугали местных жителей, которые ничего подобного никогда не видели. Ученые убеждают людей, что ожоги этих медуз не смертельны. Однако, они могут вызвать аллергию, так как в стрелках эти существ содержится вещество, оказывающее нервнопаралитическое воздействие.

Экологи пытаются разузнать, откуда такие медузы приплыли в Великобританию.

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Фото и видео: Janet Davison; Nikkii louise board‏/ Twitter

Теги: великобритания, медузы, море, океан
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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