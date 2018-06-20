Видео: берег Великобритании атаковали 35-ти килограммовые медузы

Экологи пока не могут понять, откуда они приплыли.

Берег Великобритании атаковали гигантские медузы. Видео с монстрами весом 35 килограмм публикуют очевидцы в Twitter.

Огромные медузы приплыли в курортный город Торки и напугали местных жителей, которые ничего подобного никогда не видели. Ученые убеждают людей, что ожоги этих медуз не смертельны. Однако, они могут вызвать аллергию, так как в стрелках эти существ содержится вещество, оказывающее нервнопаралитическое воздействие.

Экологи пытаются разузнать, откуда такие медузы приплыли в Великобританию.

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Фото и видео: Janet Davison; Nikkii louise board‏/ Twitter