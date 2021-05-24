Нашествие мошек в Ульяновской области сняли на видео

Автор ролика рассказал, что ему приходится надевать костюм, похожий на одежду пчеловода, чтобы просто выйти на улицу.

В селе Никитино Ярославской области сняли на видео нашествие черных мошек. Кадры с опубликовал Telegram-канал "Треш Ульяновск".

Автор ролика рассказал, что ему приходится надевать костюм, похожий на одежду пчеловода, чтобы просто выйти на улицу. Но даже такое обмундирование не помогает от укусов.

Местные жители жалуются, что мошки кусаются даже через москитную сетку. Мужчина рассказал, что его соседка вышла высадить помидоры в москитной сетке и все равно все ее лицо оказалось искусанным.

Ранее биолог объяснил, как ученым удалось натренировать пчел диагностировать COVID.

Видео: Telegram/Треш Ульяновск