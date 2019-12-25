Население Петербурга выросло на 0,3% за счет мигрантов

Они также почти полностью компенсировали естественную убыль населения.

По предварительной оценке, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 января 2020 года составила 5 398,1 тыс. человек. То есть за прошлый год численность выросла на 14,2 тысячи человек (0,3%).Об этом сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

При этом рост численного населения Петербурга обеспечили мигранты. Они также почти полностью компенсировали естественную убыль населения. В городе в прошлом году родились 59 тысяч детей, а умерло 59,2 тысячи человек.

Численность рабочей силы увеличилась на 4%, до 3,073 млн человек, в службе занятости на учете состояли 21,3 тысячи. Номинальная заработная плата петербуржцев в прошлом году составила 63 157 рублей, реальная зарплата никак не изменилась.

Областные мигранты сдадут анализы на коронавирус.

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