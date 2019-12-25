Численность населения Ленобласти превысила 2 млн человек к середине года

С января прирост показателя составил 2,8 тыс. человек: это 0,1% от общей численности населения региона.

По состоянию на 1 июня 2023 года численность населения Ленобласти достигла 2026,6 тыс. человек. В том числе, городское население региона составило 1356,6 тыс. человек, а сельское – 670,0 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

С января прирост показателя составил 2,8 тыс. человек: это 0,1% от общей численности населения региона. С января по май произошёл миграционный прирост, превысивший естественную убыль населения на 55%. За это время в Ленобласти родился 4941 ребенок против 4741 за аналогичный период 2022 года, 10106 человек умерли (12126 человек в 2022 году).

По мнению аналитиков, показатели описывают естественную демографическую ситуацию без аномалий.

Ранее мы сообщили о том, что Леноблводоканал завершил реконструкцию очистных сооружений в Подпорожье.

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