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Росприроднадзор: "Насекомые гонят лосей к проезжей части"
Сегодня, 11:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Росприроднадзор: "Насекомые гонят лосей к проезжей части"

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К сезонным перемещениям добавилась и жаркая погода, установившаяся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Из-за сезонных перемещений и жаркой погоды лоси продолжают выходить к полосам отвода автомобильных дорог и на проезжую часть. Об этом автомобилистов предупредили специалисты Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Самка с появлением нового потомства отгоняет от себя лосят, появившихся на свет год назад. Молодые лоси начинают самостоятельную жизнь. В этот период животные хаотично перемещаются в пределах своего ареала. Увеличивается количество случаев выхода на проезжую часть и появления в городской черте.

К сезонным перемещениям добавилась и жаркая погода, установившаяся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Животные выходят из леса на открытые участки дороги и таким образом спасаются от насекомых, количество которых увеличилось в лесном массиве.

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Фото: pxhere

Теги: лоси, насекомые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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