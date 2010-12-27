Нарушителей от бывших мест свалок будут отгонять световыми лучами

Охранная система зажигает прожектор и издает звуковой сигнал, если замечает на территории нарушителя.

Администрация Фрунзенского района совместно с ООО "Безопасный дом" разработали на безвозмездной основе проект видеонаблюдения за территорией бывшей свалки, сообщили 10 декабря "Новости Купчино".

Когда встал вопрос о том, как избежать дальнейшего загрязнения расчищенных зон, решили запустить систему видеонаблюдения. Впервые она была опробована на пустыре между Грузовым и Складским проездами.

Охранная система не только наблюдает за происходящим. Она оборудована инфро-красной подсветкой, которая реагирует на движение транспорта, предупреждает нарушителей световым лучом прожектора и звуковым сигналом. Также существует программа фиксации автомобильных номеров.

Решение об охране территории бывшей помойки было принято в рамках компании по борьбе с несанкционированными свалками. Только из Купчино было вывезено мусора почти с двух десятков адресов. Система работает круглосуточно и оборудована счетчиком по расходу энергии.

В следующем году планируется установить еще несколько таких наблюдательных систем на территориях расчищенных свалок.