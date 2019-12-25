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Нарушения правил парковки в петербургских дворах будут фиксироваться автоматически
Сегодня, 17:51
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Нарушения правил парковки в петербургских дворах будут фиксироваться автоматически

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Гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей за нарушения правил парковки.

Нарушения правил парковки в петербургских дворах будут фиксироваться автоматически. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отныне выявлять нарушения будут программно-аппаратные комплексы, которые установят на автомобилях Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Комплексы представляют собой две камеры и монитор с панелью управления. 

В настоящее время в городе уже запустили тестовый автомобиль. Осенью этого года власти Петербурга планируют запустить до 18 таких машин. 

Будут фиксироваться случаи, когда припаркованные машины затрудняют проезд по внутриквартальным дорогам, к площадкам для сбора отходов, пешеходным дорожкам, мешают проходу к зданиям, стоят на газонах.

пресс-служба Смольного

Ранее мы писали, что с 1 июля для петербуржцев доступны новые способы оплаты парковки.

Фото:  pixabay.com

Теги: дворы, нарушения, парковка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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