Гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей за нарушения правил парковки.

Нарушения правил парковки в петербургских дворах будут фиксироваться автоматически. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отныне выявлять нарушения будут программно-аппаратные комплексы, которые установят на автомобилях Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Комплексы представляют собой две камеры и монитор с панелью управления.

В настоящее время в городе уже запустили тестовый автомобиль. Осенью этого года власти Петербурга планируют запустить до 18 таких машин.

Будут фиксироваться случаи, когда припаркованные машины затрудняют проезд по внутриквартальным дорогам, к площадкам для сбора отходов, пешеходным дорожкам, мешают проходу к зданиям, стоят на газонах. пресс-служба Смольного

Ранее мы писали, что с 1 июля для петербуржцев доступны новые способы оплаты парковки.

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