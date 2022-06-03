Народное гуляние "Осенины – праздник урожая" пройдет в Петербурге 24 сентября

Мероприятие стартовало в 13:00.

Сегодня, 24 сентября, в Кировском районе Петербурга на проспекте Стачек, 158, пройдет народное гуляние "Осенины – праздник урожая". Об этом сообщили в пресс-службе ЦКД "Кировец".

Мероприятие стартовало в 13:00. Гости смогут поучаствовать в тематических конкурсах, мастер-классах и посмотреть на выступления творческих коллективов. Будет работать фотозона. Кроме того, посетителей ждет традиционное русское угощение – каравай.

Вход свободный.

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Фото: Piter.TV