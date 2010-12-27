Наркоман избил и ограбил пенсионерку возле дома на Капитанской улице

Грабитель похитил сумку с продуктами, сотовым телефоном, документами и деньгами.

Накануне неизвестный мужчина напал на 79-летнюю женщину возле одного из домов на Капитанской улице. Грабитель избил и ограбил пенсионерку. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, сначала незнакомец нанес ей несколько ударов в разные части тела, а затем вырвал из рук хозяйственную сумку коричневого цвета. Добычей злоумышленника стали продукты, денежная сумма в размере трех тысяч рублей, сотовый телефон, паспорт и пенсионного удостоверение.

На помощь пострадавшей прибыла "неотложка". Медики увезли пенсионерку в Мариинскую больницу. Информация о характере полученных травм и состоянии пациентки, пока не уточняется. Сотрудники полиции считают, что почерк грабителя похож на действия наркомана.

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Фото: Piter.TV