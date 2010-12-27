Из квартиры на улице Хошимина госпитализировали искалеченную пенсионерку

Пожилая женщина была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными гематомами.

Днем 20 февраля в Александровскую больницу привезли пенсионерку с тяжелыми травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам врачей, 80-летнюю женщину госпитализировали из квартиры дома на улице Хошимина. У пациентки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, подострую субдуральную гематому лобной доли, ушиб груди справа и множественные гематомы головы и конечностей.

Причины, по которым пенсионерка могла получить такие травмы, пока неизвестны. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

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Фото: Piter.TV