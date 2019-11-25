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Наркоман из Парголово шантажировал несовершеннолетнюю фотографиями и требовал выкуп
Сегодня, 15:50
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himif

Наркоман из Парголово шантажировал несовершеннолетнюю фотографиями и требовал выкуп

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Парня задержали недалеко от дома его жертвы.

В минувшую субботу, 18 июля, полицейские задержали на проспекте Королева 18-летнего вымогателя и шантажиста. Как сообщило АН "Оперативное прикрытие", житель Парголово выбрал виртуальной жертвой 17-летнюю третьекурсницу сельхозтехникума.

Как выяснилось, парень требовал у девушки 280 тысяч рублей в обмен на нераспространение ее интимных фотографий, которые она, вероятно, отправила ему ранее. Отмечается, что парня задержали недалеко от дома несовершеннолетней, в то время как мать студентки заявила на шантажиста в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вымогательстве. Кроме того, молодого человека привлекли по административной статье о потреблении наркотических средств без назначения врача.

Ранее мы рассказывали, что двое вымогателей вывезли петербуржца в лес и избили, требуя денег.

Фото: pixabay

Теги: несовершеннолетняя, шантаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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