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Нарколог объяснил, зачем в мороженое добавляют алкоголь
Сегодня, 13:24
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Нарколог объяснил, зачем в мороженое добавляют алкоголь

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Эксперт прокомментировал предложение Минфина ограничить предельное содержание в продукте этилового спирта до 1,2%.

Врач-нарколог Василий Шуров объяснил, зачем в мороженое и десерты добавляют алкоголь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение Минфина ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и десертах. Нынешнюю норму в 7-10% предлагают понизить до 1,2%. Шуров отметил, что мороженое и без алкоголя дает достаточный уровень эйфории. Также нарколог подчеркнул, что это делают с "какими-то диверсионными целями".

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Фото: Pixabay.com

Теги: алкоголь, василий шуров, мороженое, нарколог
Категории: Лента новостей, Новости России,

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