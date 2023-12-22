Глава СВР прокомментировал контакты с Вашингтоном по поводу трагедии.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам о том, что американская разведка не предлагала совместно с российской стороной расследовать авиакатастрофу, произошедшую на территории Белгородской области с самолетом министерства по обороны Ил-76, в котором находились украинские военнопленные. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос корреспондента Telegram-канала SHOT о о том, поступали ли Москве от Вашингтона инициативы по взаимодействию в отношении трагедии. Эксперт добавил, что у стране все же сохранились контакты с иностранными коллегами из США по профильному ведомству.

Нет, не поступало. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Нарышкин считает печальной судьбу Украины при нынешнем режиме.

Фото и видео: Telegram / SHOT