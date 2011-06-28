Нарышкин рассказал о своем первом знакомстве с Путиным

По его словам, он знает российского лидера более 40 лет.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о своем первом знакомстве с президентом России Владимиром Путиным. Своей историей он поделился в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По его словам, первая встреча с Путиным состоялась в 1980 году. Нарышкин подчеркнул, российский лидер очень подробно работает с документами СВР, делает в них пометки и лично дает поручения сотрудникам этой службы.

И гордимся, и с удовлетворением отмечаем, как внимательно и подробно президент работает с нашими материалами. Сергей Нарышкин, директор СВР

Он отметил, что такое внимание главы государства к работе Службе внешней разведки накладывает на всех сотрудников дополнительную ответственность.

Ранее Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты за 20 лет войны не добились гражданского примирения в Афганистане.

Видео: Youtube / Соловьёв LIVE