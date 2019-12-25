Глава СВР РФ оценил методы противодействия Москвы обвинениям со стороны Запада.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал надежный алгоритм ответа России на внешнее давление. Об этом чиновник заявил участникам Девятой Московской конференции, посвященной вопросам международной безопасности. Эксперт объяснил, что Москва привыкла быть объектом нападок со стороны Запада. При этом ситуация решается за счет консолидации общества, усиления оборонного потенциала, а также укрепления экономической, финансовой и технологической самодостаточности

России не привыкать быть объектом западных нападок. За свою более чем тысячелетнюю историю наша страна, народ России выработали надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление. Сергей Нарышкин, глава СФР РФ

Нарышкин: США за 20 лет войны не добились гражданского примирения в Афганистане.