Нарышкин: СВР знает часть правды о деле Навального

По его словам, в биоматериал оппозиционера намеренно добавили отравляющие вещества.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что ведомство частично обладает достоверной информацией по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Он подчеркнул, что в распоряжении СВР еще до инцидента поступила информации о провокации в адрес одного из известных оппозиционеров РФ.

Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды. Сергей Нарышкин, директор СВР

По его словам, найденные отравляющие вещества могли быть добавлены в биологический материал Навального не на территории РФ. Нарышкин подчеркнул, что в деле имеется много несостыковок, которые указывают на это.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила нестыковки в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ