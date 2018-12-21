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Coca-Cola выпустила новый напиток со вкусом апельсина и ванили
Сегодня, 11:56
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nastya960

Coca-Cola выпустила новый напиток со вкусом апельсина и ванили

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В магазинах США напиток появится уже 25 февраля.

Компания Coca-Cola анонсировала выпуск газированного напитка со вкусом апельсина и ванили. Анонс был опубликован на официальном сайте компании.

Новинка должна появиться в магазинах США уже 25 февраля. С таким же вкусом будет выпускаться и низкокалорийный напиток. Это первое вкусовое пополнение Coca-Cola за последние 12 лет. Вкус вишни появился в 1985 году, вкус ванили в 2007 году. Также два года назад была представлена диетическая Cola со вкусом черники и клубники с гуавой.

Также были альтернативные варианты: малина, лимон и имбирь.

Фото: Coca-Cola

 

 

 

Теги: coca-cola, кока кола, лимонад, новый вкус лимонада
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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