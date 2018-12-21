Coca-Cola выпустила новый напиток со вкусом апельсина и ванили

В магазинах США напиток появится уже 25 февраля.

Компания Coca-Cola анонсировала выпуск газированного напитка со вкусом апельсина и ванили. Анонс был опубликован на официальном сайте компании.

Новинка должна появиться в магазинах США уже 25 февраля. С таким же вкусом будет выпускаться и низкокалорийный напиток. Это первое вкусовое пополнение Coca-Cola за последние 12 лет. Вкус вишни появился в 1985 году, вкус ванили в 2007 году. Также два года назад была представлена диетическая Cola со вкусом черники и клубники с гуавой.

Также были альтернативные варианты: малина, лимон и имбирь.

Фото: Coca-Cola