В Невском районе пьяный грабитель напал с кулаками на случайную прохожую

Мужчина, избивая женщину, пытался отобрать у нее сумочку.

В понедельник, 27 апреля, в Невском районе сотрудники Росгвардии задержали пьяного грабителя, который напал с кулаками на случайную прохожую. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел на углу улицы Бабушкина и Железнодорожного проспекта примерно в 19:05. Нетрезвый мужчина накинулся на женщину, начал бить ее и пытался отобрать сумочку. В этот момент рядом проезжал наряд вневедомственной охраны. Правоохранители незамедлительно задержали злоумышленника. Потерпевшей потребовалась помощь медиков.

Грабителя передали полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что домушник вынес из квартиры на Краснопутиловской пачку долларов и евро.

Фото: Piter.TV