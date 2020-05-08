Нападающий "Тоттенхэма" Сон завершил военные сборы в Южной Корее

Он стал одним из лучших в своей группе.

Как сообщает телекомпания Sky Sports, форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин завершил трехнедельную военную подготовку в рядах южнокорейской армии.

В связи с пандемией коронавируса и паузой в чемпионате Англии по футболу (АПЛ) ему пришлось вернуться на родину для прохождения военных сборов. По итогам трехнедельной подготовки Сон вошел в пятерку лучших в своей группе из 157 человек. Отмечается, что футболист добился отличных результатов в стрельбе. Церемония в честь завершения военных сборов прошла в закрытом режиме.

Напомним, в 2018 году Сон по закону должен отслужить в армии. Срок военной службы в Южной Корее составляет 21 месяц Но после триумфа сборной Южной Кореи на Азиатских играх форвард был официально освобожден от полного срока.

Ранее стало известно, что нынешний сезон АПЛ может возобновиться 8 июня.

Видео: YouTube / Tottenham Hotspur; skysports.com