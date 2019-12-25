Сезон АПЛ может возобновиться 8 июня

Команды смогут вернуться к полноценным тренировкам в середине мая.

Как сообщает портал Goal.com, в эту пятницу, 1 мая пройдет видеоконференция представителей клубов чемпионата Англии по футболу (АПЛ - прим.), на которой обсудят планы возобновления нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Министр культуры, СМИ и спорта Оливер Доудэн рассказал, что лично вел переговоры с руководством турнира. Он поддерживает идею продолжить сезон, но "любые такие шаги должны соответствовать рекомендациям общественного здравоохранения".

Один из оптимальных вариантов - возобновить чемпионат 8 июня и завершить его в конце июля. Это значит, что клубы могут вернуться к полноценным тренировкам с 18 мая. Также рассматривается вариант проведения оставшихся матчей без зрителей.

Напомним. 3 апреля руководство АПЛ выступило с заявлением, что пауза в чемпионате продлится на неопределенный срок. 7 мая Правительство Великобритании проведет совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба прерванных из-за эпидемии коронавируса спортивных турниров.

Ранее издание The Athletic признало Кевина Де Брюйне лучшим игроком нынешнего сезона АПЛ.

Фото: premieleague.com