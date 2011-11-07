Награда вручается лучшему игроку команды по итогам сезона.

Нападающий "Спартака" Ларссон получил приз "Золотой гладиатор", который вручается лучшему игроку команды по итогам сезона. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Награда была учреждена в 2017 году. Ларссону вручили "Золотого гладиатора" по итогам сезона 2020/21. Шведский футболист отыграл 30 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Он помог "Спартаку" занять второе место в чемпионате России и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Джордан Ларссон играет в "Спартаке" с августа 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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Видео: VK / ФК "Спартак-Москва"