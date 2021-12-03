Михаил Боярский дал прогноз на игру "Зенита" с "Челси"

Михаил Боярский считает, что "Зенит" может завоевать очки в домашнем матче против "Челси". Напомним, команды сыграют на "Газпром Арене" в среду, 8 декабря. Это завершающий матч группового этапа Лиги Чемпионов.
Касательно результата игры с "Челси", то мы наверняка проиграем. Но бывает проигрыш, который важнее победы. Все зависит от того, как они будут играть, с каким счетом проиграют. А возможно даже сыграют вничью, шансы на это есть. Потенциал у команды серьезный, и для того, чтобы поставить жирную точку в этом турнире, нужно постараться не быть слабее "Челси". Чтобы соответствовать европейскому уровню.
Михаил Боярский, артист
В целом Михаил Боярский считает, что до уровня лидеров Лиги Чемпионов петербургской команде пока что нужно дорасти. При этом артист не разделяет критики болельщиков в адрес главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Первое место будет у нас опять в чемпионате. Снова будет золото. То что болельщики ждут от Семака успехов в Европе и другой игры... Мало ли что хочется. Например, матч с армейцами был достаточно прагматичный, но цель заработать три очка была выполнена. Да, скучноватый матч для зрителей. Но "Зенит" ничего не дал сделать ЦСКА.
Напомним, "Зенит" гарантировал себе 3 место в группе Лиги Чемпионов, а вместе с них и выход в весеннюю часть Лиги Европы.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все