Нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал о жизни в Москве

Футболист не стесняется ездить в метро и общаться с болельщиками.

Немецкий форвард "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал о том, как он добирается домой и реагирует на внимание со стороны болельщиков московского клуба.

"В Москве после игр я обычно добираюсь домой на метро. Это занимает всего пару минут. Когда покидаю стадион, то вокруг уже не так много людей. Если меня узнают на улице, готов сфотографироваться с болельщиками или просто поговорить. Я всегда открыт и считаю себя самым обычным парнем" - приводит слова Филиппа официальный сайт "Матч ТВ".

Максимилиан Филипп перешел в "Динамо" из немецкой "Боруссии Дортмунд" в августе 2019 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард провел 14 матчей и забил семь голов.

Напомним, "Динамо" занимает шестое место в таблице, набрав 30 очков после 22 матчей. В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.

Ранее стало известно, что президент РПЛ Сергей Прядкин рассматривает вариант возобновить сезон в начале мая.

Видео: YouTube / FabricioMalaquias Comps