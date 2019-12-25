Нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп раскритиковал бывшего тренера команды Дмитрия Хохлова

По словам игрока, у него не было с тренером взаимопонимания.

Немецкий форвард "Динамо" Максимилиан Филипп в интервью агентству Sport24 рассказал об отношениях с бывшим тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым.

"Летом я увидел, что нужен ему, и сказал, что приеду. Но как тренер он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой. В игре против "Сочи" и мы, и они играли так себе, но "Сочи" забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил, а на следующий день сказал: "Если тебе неинтересно играть за нас - можешь идти". С ним и его штабом у меня вообще не было понимания. Такое случается. Хорошо, что Кирилл Новиков думает по-другому. Он захотел разозлить меня, чтобы я стал требовать с себя больше", - сказал Филипп.

Максимилиан Филипп перешел в "Динамо" из немецкой "Боруссии Дортмунд" в августе 2019 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) форвард провел 14 матчей и забил семь голов.

Напомним, Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку в октябре 2019 года в связи с неудовлетворительными результатами в чемпионате России. "Динамо" на тот момент находилось в зоне вылета. Под руководством Кирилла Новикова бело-голубые поднялись на шестое место в турнирной таблице.

Ранее Максимилиан Филипп рассказал о жизни в Москве.

Фото: VK / @fcdm_official